Sandra convida a própria mãe para morar no bordel em 'Renascer'

Dona Patroa se mostra indignada com a escolha da filha de morar no lugar onde já foi um bordel. "Eu vim orando por esses caminho, filha, orando pra que isso não fosse verdade! Jesus amado, Sandra... que ideia é essa de se enfiar aqui... em um antro de perdição?", questiona. "Esta é só uma casa, mãe, como outra qualquer", responde a filha.

As duas iniciam uma discussão. "Você fala como uma perdida! Vou fazê o quê? Festa? Já pensou o que vai ser quando o teu pai souber?", fala a esposa de Egídio (Vladimir Brichta). "Eu não tenho pai!", rebate a ex-namorada de João Pedro (Juan Paiva).

Sandra quer que a mãe venha morar com ela na casa de Jacutinga. "A senhora devia se preocupar mais com as sem vergonhices que o seu marido apronta, do que comigo", diz.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.