Nizam quer ver ex-BBBs 'sem pisar em ovos' e abre o jogo sobre Yasmin

Questionado se procurou os participantes com quem se desentendeu na casa, especialmente Yasmin Brunet, o ex-BBB afirmou que tomou a iniciativa com Brunet e agora aguarda o tempo dela, mas acredita que o reencontro na emissora possa acelerar o papo. No confinamento, o brother fez comentários sobre o corpo de Yasmin e foi criticado pelos espectadores.

Eu procurei a Yasmin, mandei mensagem. Estou esperando o tempo dela, agora é quando ela quiser. Eu já mostrei minha vontade e minha intenção.

Nizam ainda declarou que segue muito próximo de outros integrantes do reality e destacou sua relação com o paratleta Vinicius Rodrigues. "Sobre os outros participantes, eu falo muito com o Rodriguinho, Pizane, Fernanda, Pitel. Com o Vini, eu saio bastante."