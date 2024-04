Molhada e selvagem, Kim Kardashian posa sexy em fotos de marca de biquíni

Kim também arrancou suspiros em uma imagem com top vermelho e biquíni, criando um decote volumoso. O fotógrafo responsável, Nick Knight, tinha como objetivo "capturar a coleção em um estilo que lembra campanhas de moda dos anos 2000", segundo um comunicado da empresa, divulgado pelo Page Six.

As novas peças, que também incluem uma minissaia e vestido justo com decote poderoso - tudo em estampa animal - serão lançadas dia 17 de abril para compra pelo público.

Alguns vislumbres da coleção selvagem foi dado pela empresária e Khloe Kardashian, 39, em uma viagem de família para as ilhas Turks e Caicos. As irmãs combinaram biquíni e maiô com as estampas da marca, enquanto Kim completou o look com um chapéu de caubói.