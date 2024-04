Mariana brinca com perigo e incorpora fantasma para seduzir personagem

No capítulo de 'Renascer' desta segunda-feira (15), José Inocêncio estranha as atitudes de Mariana. Joana agradece a Dona Patroa pelo tratamento com sua família.

José Inocêncio rejeita Mariana ao vê-la vestida com a camisola de Maria Santa. Norberto se surpreende com a volta de Sandra para o vilarejo.

Lu elogia o novo visual de Zinha. Rachid comunica a Sandra que agora ele é o dono da casa que era de Jacutinga e a convida para abrirem um negócio juntos.