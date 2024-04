Luciana Gimenez posta usando biquíni transparente e é elogiada: 'Linda'

Luciana Gimenez, 54, apostou em um biquíni com transparência para curtir o sol de Salvador, nesta segunda-feira (15).

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, Gimenez encantou os seguidores ao postar fotos da viagem à Bahia. A apresentadora apostou em um biquíni com detalhes que remetem à natureza, com transparência em partes específicas dos seios. Ela também evidenciou a cinturinha e a barriga definida.

"Eita Bahia que me faz tão bem", legendou a apresentadora.