Climão: Meghan Markle afasta mulher que queria posar ao lado de Harry

Um vídeo de Meghan Markle, 42, exigindo que uma mulher não possasse ao lado do marido, príncipe Harry, 39, viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Para registrar a vitória do time de pólo do Duque de Sussex, a ex-atriz foi convidada para para entregar o trófeu para o jogadores no palco do Royal Salute Polo Challenge. Ao beijar e entregar o prêmio para o esposo, o grupo fez uma sessão de registros da ocasião importante.

No momento polêmico, Meghan se aproxima do marido enquanto uma outra mulher não identificada tentava se aproximar príncipe para posar ao seu lado. Sem se afastar dele, a duquesa disparou: "Você quer vir aqui?", direcionando a mulher para o outro lado.