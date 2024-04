Sem filtro e avesso às regras, Carlinhos Maia descarta futuro na TV

Carlinhos também comentou sobre a recente entrevista em que admitiu que pediu ao marido, Lucas Guimarães, que vazasse uma nude só para perder a fama de ter um pênis pequeno. "Sou exibido mesmo! Acho que é mais do que exibicionista. […] A doença do século é que todo mundo se leva a sério demais, se acha importante demais, todo mundo acha que o mundo está com inveja."

Sobre a preocupação com críticas e julgamento por seu jeito, Maia afirmou que não tenta agradar a todos e que está bem consigo mesmo."Todo mundo acha que todo mundo liga muito, mas ninguém liga. Vivo como gosto, quem gostou bem quem não, não da pra agradar todo mundo. Um sincero beijo."

Carlinhos Maia conversou com Splash, neste sábado (13), durante o Chilli Mobi Cruze, evento da Chilli Beans em que fez uma participação especial.