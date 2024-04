Iza e Yuri Lima esperam bebê; namoro com jogador do Mirassol começou online

Iza, 33, está grávida de três meses do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Yuri Lima, jogador do Mirassol. Relembre a história do casal.

Começo no Instagram

Antes de conhecer Yuri, a cantora foi casada durante 4 anos com o produtor musical Sérgio Santos. Eles se separaram em 2022.

O jogador foi quem teve a iniciativa, ao mandar uma DM para a artista no Instagram. Iza deu atenção ao perceber que ele era uma pessoa discreta, e não pararam mais de se falar.