Fabi Justus ganha 'segundo aniversário' após etapa decisiva de tratamento

Fabi Justus nasceu em setembro. Porém, no último dia 9 de abril, ela comemorou "seu renascimento" depois de o transplante de medula ter sido um sucesso.

Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso... e hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, eu renasci. Dia 09/04, que já era um dos dias mais felizes da minha vida, agora se tornou um grande marco para mim além de tudo.

Fabi Justus, na ocasião