Papéis marcantes: por onde andam os personagens de 'A Viagem'

Otávio (Antonio Fagundes)

A última novela protagonizada por Antônio Fagundes na Globo foi "Bom Sucesso", em 2019. Depois disso, ele fez algumas participações em produções da casa, até romper o contrato com a emissora, em 2022, após 44 anos de empresa. Na época de "A Viagem", ele estava com 45 anos. Além de se dedicar ao teatro, ele, que completa 75 em abril, dá dicas literárias em sua conta no Instagram e está rodando o filme "MMA - Meu Melhor Amigo", ao lado de Marcos Mion, no qual vive Fred Fontantana, um ex-lutador de boxe.

Alexandre (Guilherme Fontes)

O ator acabava de vir do grande sucesso "Mulheres de Areia", quando viveu o vilão Alexandre, aos 27 anos. Anos depois, em 2014, foi condenado a indenizar os cofres públicos por ter usado de maneira ilegal a verba da Lei Rouanet para realização do filme "Chatô, o Rei do Brasil", que levou 21 anos para ser concluído. A última novela que estrelou foi "Órfãos da Terra", em 2019, e, agora, pôde ser visto em "Os Outros", produção do Globoplay.