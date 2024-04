Inscrições em duplas e dicas certeiras: o que já sabemos sobre o BBB 25

A 24ª edição do BBB nem acabou, mas muitas pessoas espalhadas no Brasil já estão atentas às novidades para garantir uma vaga no reality show em 2025. Confira as informações do que já foi divulgado pela TV Globo.

Inscrições BBB 25

Em dupla: os aspirantes a brothers e sisters vão precisar escolher pessoas com quem têm um forte vínculo. Pode ser amigo, parente, vizinho, crush, etc.

Online: o site do Gshow permitirá que pessoas em locais diferentes tenham acesso à plataforma para fazer o preenchimento dos dados. Será um cadastro para dois CPFs.