'30 dias limpo': André Marques compartilha luta contra vício

Na manhã de domingo (14), André Marques, 44, usou suas redes sociais para contar que está há 30 dias sem cigarro.

O que aconteceu

O apresentador celebrou um mês sem fumar com um vídeo no Instagram. " Pensei muito se falava sobre isso ou não. Mas senti que era realmente importante! Compartilhe com quem precisa parar...tentar... lutar", escreveu ele na legenda.

André revela a quantidade de cigarros que fumava por dia. "3 ou até 4 maços por dia, acredite se quiser ou não", conta.