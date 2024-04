Quem é Marcella Maia, de suposto trisal com Agatha Moreira e Rodrigo Simas?

Mulher trans, ela já se queixou de preconceitos sofridos na indústria. "Na última novela que eu fiz eu beijei dois galãs, mas tive alguns atravessamentos. Teve um ator que disse que não ia me beijar", relatou ela, em entrevista ao "Israel Cassol Show".

"Atuar da muito trabalho, a gente estuda muito, aprende os ofícios de atuar, e é triste chegar no set e ouvir isso. E geralmente meus papéis são cis normativos", lamentou a artista.

Ela também atua como modelo de conteúdos eróticos. Marcella entrou para a plataforma OnlyFans após ter um vídeo íntimo seu vazado e chegou a mostrar que, em uma semana, ganhou US $ 200 mil (pouco mais de R$ 1 milhão) com o trabalho. A atriz publicou um boletim de faturamento e declarou: "A gente trabalha com dólares e verdade".

Marcella também se tornou notícia quando passou por uma cirurgia de emergência no rosto. Ela contou que foi vítima de silicone industrial e precisou ser submetida a uma intervenção em Bogotá, na Colômbia, para retirar a substância. "Me injetaram há 13 anos um produto tóxico. Eu não sabia, eu fui enganada", disse.