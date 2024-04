'Fez eu me sentir mais mulher': Maiara dá detalhes de cirurgia íntima

Maiara, 36, da dupla sertaneja com Maraisa, falou pela primeira vez sobre a realização de uma cirurgia íntima no "Sabadou", programa apresentado por Virginia Fonseca no SBT. A artista passou por uma ninfoplastia —procedimento que reduz os pequenos lábios vaginais.

O que disse Maiara

Fiz a cirurgia pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. Foi uma questão de estética. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher.

Maiara no "Sabadou", do SBT

A ninfoplastia — também conhecida como labioplastia — é um dos procedimentos íntimos mais comuns. A cirurgia é indicada para quem tem pequenos lábios muito grandes, evitando que eles se projetem para fora dos grandes lábios.