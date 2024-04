Maiara diz ter feito cirurgia íntima; entenda o que é a ninfoplastia

Após perder mais de 30 kg, Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, contou que fez uma ninfoplastia. A cirurgia íntima foi realizada para retirar o excesso de pele acumulado após o emagrecimento, revelou a cantora no programa Sabadou com Virgínia, que irá ao ar no próximo sábado (13).

Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso, No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher. Maiara, cantora

O Brasil é recordista mundial em cirurgia íntima. Esses procedimentos são realizados na vulva, parte mais externa da genitália feminina, composta pelos grandes e pequenos lábios. Mas também pode ser feito na vagina, que é o canal que começa na vulva e vai até o útero.