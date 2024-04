Assalto ajudou Maria Ribeiro a se ver como escritora: 'Deixa o laptop?'

Por trás de tudo tinha uma mulher negra. A gente vive uma desigualdade [de gênero e raça] muito grande na política. E a Marielle era corajosa, ela não tinha medo, ela peitava. (...) Acho que existe uma coisa muito grave, que está por trás de tudo, que é um desequilíbrio de poder enorme.

Maria Ribeiro

O episódio do Otalab foi gravado no fim de março, quando os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa foram presos pela PF (Polícia Federal), suspeitos de envolvimento na morte de Marielle.

"Essa noite eu quase não dormi, foi um gatilhão, porque eu participei muito ativamente daquele momento. Eu conhecia a Marielle, sou amiga do Freixo", diz a atriz. Para ela, o fato de Marielle ser uma mulher negra incomodava quem quer fosse o mandante do crime.

Ao apresentador, ela também falou sobre representatividade em outras esferas, como o cinema, destacando o filme "Barbie" — que, segundo ela, pode passar a ideia de que as mulheres estão contra os homens.

Nós não estamos contra os homens. A gente quer os homens do nosso lado, inclusive para segurar a onda das contas, quando for necessário, ou cuidar dos filhos enquanto a gente trabalha

Maria Ribeiro

