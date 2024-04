Saco de lixo e casca de frutas: Os looks inusitados de Beatriz no BBB 24

Durante sua passagem no BBB 24 (Globo), Beatriz surpreendeu com alguns looks diferentes.

O que aconteceu

A ex-sister mostrou sua criatividade ao customizar peças de roupas usando itens inusitados. Bia usou desde sacos de lixo até cascas de laranja e banana para os looks.