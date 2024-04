José Inocêncio insinua que João Pedro transou com Mariana em 'Renascer'

Durante o papo, o fazendeiro pergunta se aconteceu alguma coisa entre João Pedro e Mariana enquanto ela estava na residência que já foi de Belarmino (Antonio Calloni). "O que o senhor acha que pode ter acontecido?", pergunta o jovem.

O caçula de Maria Santa (Duda Santos) fica ofendido com as insinuações do pai e José Inocêncio pede desculpas. "Tá certo, João... você me desculpe... eu lhe agradeço por ter recebido Mariana em sua casa e me trazido ela de volta... e num é pouco, não", fala o homem.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.