Isabelle passa mal e vomita durante a Prova do Finalista do BBB 24

Isabelle passou mal e vomitou durante a Prova do Finalista do BBB 24 (Globo), que é de resistência, na madrugada de hoje (12). Apesar do ocorrido, a sister continuou na disputa.

O que aconteceu

Por volta das 6h15 da manhã, com quase sete horas de prova, Isabelle se sentiu enjoada. Apesar do enjoo, ela seguiu na plataforma giratória e não desistiu da dinâmica.