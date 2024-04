Após eliminação, Beatriz se desculpa por derrubar Sabrina Sato no BBB 24

Meu Deus do céu! Desculpa, Sabrina! Desculpa, Brasil! Beatriz

A vendedora explicou sua reação: "Gente, eu juro que foi natural, porque a gente está lá confinado. Vemos vocês na TV, então é muito louco... A gente está lá preso, sem ver ninguém. Aí, do nada, você abre a porta e está a Sabrina Sato, a Deborah Secco. É muito doido!"

Bia continuou: "A gente já está aflorado, no calor da emoção. São nesses momentos que a ficha que você está no BBB cai. Lá dentro parece que você está vivendo numa casa de praia com os amigos."

Ela ainda admitiu que errou ao derrubar Sabrina: "Quando você vê assim, de fora da casa, se você é muito emocionado só fica pior. Mas é errado, não justifica o meu erro."