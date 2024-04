Após perder 14kgs, Mari Fernandez fala sobre novo peso: 'Qualidade de vida'

Mari Fernandez, 23, contou mais sobre como se sente com nova aparência.

O que aconteceu

A sertaneja abriu uma caixinha de stories em seu Instagram nesta sexta-feira (12) e foi questionada sobre os 'pontos positivos do emagrecimento'. "Melhorou a autoestima, é muito bom você conseguir qualquer tipo de roupa, é muito tirar uma foto e se sentir bem nela, se sentir bem com seu corpo", relata.

De acordo com a artista, a perda de peso foi feita com acompanhamento profissional de personal trainer e nutricionista, com disciplina de exercícios e reeducação alimentar. Ela contou que a busca pelo emagrecimento começou por "estar bem acima do peso" e que isso "não estava bem para sua saúde".