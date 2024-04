Pitty encerra turnê do 1º disco e sente que 'trabalho ainda tá expandindo'

Para quem deixou escapar a oportunidade de assistir às apresentações dessa tour, Pitty promete que será uma apresentação histórica, digna do fim do ciclo "ACNXX": "Esse ano foi muito especial pra gente, preparamos uma turnê que era para ser pequena mas acabou rodando o Brasil, sempre com shows lotados. A gente quer comemorar o fechamento desse ciclo".

A baiana destacou o legado dessa tour e como sua música ultrapassou gerações. "A música atravessa o tempo e a vida de pessoas de diferentes idades. Hoje, eu recebi um video de uma menininha de seis anos que ficou super feliz porque a mãe dela comprou uma camiseta minha. Isso é muito massa!".

Pitty encerra a turnê de 20 anos de seu primeiro álbum em São Paulo, nos dias 12 e 14 de abril Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Em 2003, "Admirável Chip Novo" foi um marco na música brasileira por vários motivos, entre eles, pelo fato de ser um disco de rock de uma cantora e compositora baiana lançado por uma gravadora independente. Questionada sobre os conselhos que daria para a Pitty de 20 anos atrás, ela disse que seria algo assim: "Confia na aposta que você fez a vida inteira que a hora é agora".

"A música é minha força, minha inspiração, meu ofício e minha alma. É meu ponto de encontro comigo e com as pessoas. Pitty

A baiana abriu caminho e tornou-se uma referência tanto para artistas que viriam pela frente como pela temática das letras, com assuntos que depois se tornaram comuns, como feminismo, excesso do culto à imagem e controle da mídia. Isso antes mesmo de as redes sociais se tornarem tão influentes.