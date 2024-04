Eliana dá aula de sedução para Mariana em 'Renascer'

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), Eliana (Sophie Charlotte) dá dica para Mariana (Theresa Fonseca) seduzir José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Após voltar para casa disposta a fazer o marido esquecer Maria Santa (Duda Santos), a neta de Belarmino (Antonio Calloni) tem uma conversa com a ex de Venâncio (Rodrigo Simas). "Cadê teu painho, Mariana?", pergunta a modelo. "Não chamo mais ele de painho! Ontem à noite ele tornou a me chamar de Maria Santa", reclama a esposa de Zé Inocêncio.