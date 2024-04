Banda preferida de Bowie toca em SP; líder relembra ídolo: 'Tio estranho'

O Brasil vai ter a chance de ver pela primeira vez a banda americana que David Bowie (1947-2016) declarou ser a sua favorita. The Dandy Warhols, que faz show único em São Paulo, no dia 13 de junho, no Carioca Club, relembrou o encontro com o ídolo em entrevista à revista inglesa "NME", em março.

O que aconteceu

O líder do Dandy Warhols, Courtney Taylor-Taylor, contou como foi a aproximação com Bowie, no festival Glastonbury, em 2000. "Não tenho ideia do que aconteceu naquele dia. As horas desapareceram da minha memória. Mas fomos convidados a assistir ao show de David Bowie na lateral do palco", explicou.

Segundo ele, durante a apresentação do cantor, a tecladista e baixista do Dandy Warhol, Zia McCabe, começou a soprar bolhas de sabão em direção ao palco de Bowie. Foi quando alguém da equipe de Bowie mandou parar com aquilo. Mas, na música seguinte, a mesma pessoa veio e gritou: "Bowie amas as bolhas! Precisamos de mais bolhas!".