Enquete UOL: reviravolta em torcida impacta eliminação do BBB 24 no paredão

A situação de Beatriz não anda muito favorável na reta final do BBB 24. No paredão com Davi e Isabelle, a sister está perdendo o apoio da torcida.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a parcial da votação, atualizada às 19h, Beatriz alcançou 71,37% dos votos para deixar o programa.

Após protagonizar várias brigas com Davi e dividir opiniões por conta da aproximação de Matteus e Isabelle, a participante já perdeu 300 mil seguidores no Instagram.