Após perder facão, Inocêncio é assombrado por fantasma com pedido inusitado

No capítulo de 'Renascer' desta quarta-feira (10), Morena diz a João Pedro que Mariana sente ciúmes do afilhado. José Inocêncio não encontra o facão que fincou ao pé do Jequitibá.

José Inocêncio sonha com Maria Santa pedindo para trazer seus filhos de volta à fazenda e para perdoar Mariana. A imagem de Belarmino aparece para Mariana, que absorve todo o ódio que o avô sentia por José Inocêncio.

João Pedro avisa a Mariana que nunca ficará com ela pelo respeito ao pai. Mariana volta para casa e promete para si que conseguirá passar as terras que eram de sua família para seu nome.