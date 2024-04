Como está a votação do BBB 24 agora? Briga de Davi e Bia impacta paredão

A mudança pode ter tido influência da briga tensa que rolou na casa agora há pouco com Davi e Bia, ainda repercutindo a dinâmica do último 'Sincerão'.

A torcida do motorista de aplicativo ficou insatisfeita com a postura das duas fadas, e por isso, Alane pode sofrer com as consequências de sua aliança com Bia.

O BBB 24 chega ao fim no dia 16 de abril. Até lá, o 'Modo Turbo' continuará eliminando os participantes até chegar no Top 3 da grande final.