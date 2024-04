Enquete UOL BBB: treta externa impacta porcentagem de quem sai no paredão

A eliminação de Lucas Henrique é quase certa, de acordo com a enquete UOL. A porcentagem segue aumentando, especialmente após acontecimentos externos.

O que diz a votação

De acordo com a nova parcial, atualizada às 12h45, Buda já tem 62,85% dos votos para deixar o programa.

O fim do casamento do brother aqui fora, após uma aproximação com Pitel, deu o que falar e rendeu novos pronunciamentos das pessoas próximas de Lucas.