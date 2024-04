Amigo de Lucas Buda detona ex do brother: 'Há males que vêm para o bem'

Recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso de Camila Moura. O fim do casamento foi acatado pela Justiça sem o conhecimento de Buda, que continua confinado no BBB 24.

A companheira do participante afirmou que o casamento terminou após o envolvimento com Pitel. Lucas flertou com a sister no confinamento algumas vezes e ela decidiu encerrar a relação. No entanto, em entrevistas, destacou que "o futuro a Deus pertence".

