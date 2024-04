Sandy viu novo filme ao lado da namorada de Porchat: 'Muito beijo, né?'

Priscila Castello Branco, 35, em entrevista ao jornal Extra:

Viu o novo filme do namorado, Fábio Porchat, ao lado de Sandy. "Na pré-estreia do filme, Sandy se sentou ao meu lado no cinema. Teve um momento em que ela pegou na minha mão e disse: 'Ai, tem muito beijo, né? Te incomoda?'. Imagina o constrangimento para ela... E eu: 'Sandy, sendo você, até eu beijo, não tem problema. Estou achando o máximo!'. Ela riu. No filme, ele ainda me homenageia, tem falas românticas que também diz pra mim no dia a dia. Fábio costuma perguntar assim: 'Eu já falei que te amo hoje?'. Eu me senti um pouco Sandy assistindo".