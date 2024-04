Davi lamenta estar no Paredão no BBB 24, mas garante: 'Estou confiante'

Davi disse: "Acredito muito no meu potencial, na minha fé, nas coisas que eu tenho posição. É isso. Confio em mim, confio em Deus primeiramente, depois em mim e no público que eu devo ter lá fora".

Ele seguiu repetindo sobre o público, e revelou acreditar que o vencedor já está definido. "Acredito que nessa altura do campeonato o Brasil já decidiu quem vai vencer o programa". Após finalizar seu desabafo, ele recebeu um abraço dos aliados do Quarto Fada.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

