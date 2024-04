BBB 24: Davi, Alane ou Giovanna? Veja quem sai segundo a enquete UOL

Alane, Davi e Giovanna estão no 18º Paredão do BBB 24 (Globo). No domingo, um deles deixará a disputa. Segundo a parcial da enquete UOL, Giovanna será a participante que dará adeus ao reality show.

O que diz a enquete

Às 14h, Giovanna estava bem à frente dos outros brothers, com 63,77% dos votos pedindo sua eliminação.