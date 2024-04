Top 7 do BBB 24 vai ganhar festa junina antecipada; veja quem se apresenta

Em 2023, as mesmas atrações se apresentaram no programa. No entanto, eles fizeram a festa em fevereiro, ainda no início do programa.

A decoração contava com food trucks e cabines de foto. Eles também foram presenteados com uma máquina de drinks e um restaurante de comida japonesa.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

COBERTURA ESPECIAL DO UOL NO BBB

