'Chateado de fazer essas escolhas', diz Matteus sobre votar em aliados

Davi: "Eu vi que as meninas ficaram meio assim, assim, sabe?"

Matteus: "O cara fica chateado, mas não tem porque ficar diferente",

Davi: "Mas as meninas estão meio assim. Elas estão. A Bia e Alane, estão".

Matteus: "Eu confesso pra ti, estou um pouco chateado de fazer essas escolhas, mas faz parte. Eu sei que se votei numa, eu botei outra [no Paredão]. Eu tive uma porcentagem de culpa. Eu gosto muito de ambas, são duas pessoas que eu gosto bastante. Fazer essas escolhas é muito difícil. Tu é meu top 4, só que é um cara que eu gosto bastante. E votar em ti vai ser muito difícil também. Votar em ti e estar contigo... Eu fico até com vergonha. Eu sei que faz parte do jogo".

Davi: "Cabe à maturidade de eu entender isso".

Matteus: "É, por isso é bom deixar as coisas claras. Mas não é confortável".