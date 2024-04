Atriz pornô que acordou de coma arrecada R$ 340 mil de fãs em 'vaquinha'

A atriz pornô Emily Willis, 25, que recentemente despertou após passar 52 dias em coma, conseguiu arrecadar R$ 342 mil em uma 'vaquinha' online.

O que aconteceu

Familiares de Willis fizeram a campanha de arrecadação virtual para ajudar a custear as despesas com a internação da atriz. A quantia estipulada era de R$ 300 mil, mas a 'vaquinha' ultrapassou esse valor e já soma cerca de R$ 340 mil em doações.

Willis despertou recentemente do coma e apresentou algumas melhoras. Ao TMZ, o pai dela, Michael, explicou que a artista conseguiu abrir os olhos, sorrir e demonstrar emoção em conversa com os familiares. Agora, eles pretendem transferi-la do hospital em que está internada na Califórnia para outra unidade de saúde em Utah, onde a família mora, para conter gastos e facilitar os cuidados.