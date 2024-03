Atriz pornô que ficou em 'estado vegetativo' acorda de coma após 52 dias

O que aconteceu

Willis foi para o centro de reabilitação no começo de fevereiro para tratar dependência química. No local, ela sofreu uma parada cardíaca, supostamente provocada por uma overdose, segundo informações do TMZ. A família, entretanto, negou que a internação tenha sido ocasionada por overdose. Os exames toxicológicos realizados no hospital não teriam constatado a presença de drogas em seu organismo.

Família da atriz estipulou a quantia de US$ 60 mil (R$ 300 mil) para ser arrecadado na "vaquinha". Até o momento, eles conseguiram US$ 45 mil (cerca de R$ 221 mil). A quantia é para custear a internação, consultas médicas e remédios.

Emily Willis começou na indústria pornô em 2017 e também já posou para revistas como a Penthouse. Ela acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram.