Após término com Dolabella, Wanessa reaparece em almoço ao lado da família

Após o término do namoro com o ator Dado Dolabella, a cantora Wanessa Camargo, ex-participante do BBB24 (Globo), reapareceu na tarde de hoje ao lado da família. Ela esteve em um almoço na casa da mãe, a empresária Zilu Godoi, localizada em São Paulo.

O que aconteceu

Além de Zilu, Wanessa aparece na gravação ao lado da irmã, Camilla Camargo, e dos filhos, José Marcus e João Francisco, frutos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, além de outros familiares, em um domingo de Páscoa.

Nas imagens, Wanessa surge sorridente, abraçando a irmã e dando um selinho em um dos filhos.