Lexa anuncia que vai morar fora do Brasil, mas faz mistério sobre novo lar

A novidade vem um mês depois de a cantora anunciar seu noivado com o ator Ricardo Viana. O pedido de casamento aconteceu apenas quatro meses depois de o casal assumir o namoro.

Ela disse sim! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter vc em minha vida, meu amor. Eu te amo tanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!"

escreveu o noivo de Lexa no Instagram, postando fotos do pedido na Europa

A cantora foi casada com MC Guimê, mas os dois se separaram ano passado. Na ocasião, o funkeiro acusou a ex de traição. Ela rebateu as críticas feitas e disse que os fãs apenas viram "a ponta do iceberg".