Giovanna diz que Isabelle está perdida no jogo: 'Atitudes que não esperava'

Em conversa no BBB 24 (Globo), Giovanna falou com MC Bin Laden sobre Isabelle e como a sister mudou suas atitudes ao longo do jogo.

O que aconteceu

No papo, Giovanna falou sobre andar com as pessoas corretas: "De um tempo para cá, a Isa veio tomando umas atitudes que eu não esperava... Tipo pular na piscina com os peitos de fora."