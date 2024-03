Irmã de Lucas revela decepção com Camila Moura: 'Nunca esperamos isso dela'

Uma das irmãs de Lucas Henrique, participante do BBB24, revelou decepção da família com Camila Moura, mulher do capoeirista e professor de educação física.

O que aconteceu

A professora e historiadora Camila Moura, mulher de Lucas, anunciou a separação após a aproximação do brother com Giovana Pitel, no reality show da Globo. Camila e Lucas estavam casados há pelo menos 15 anos.

Nesta quinta-feira (29), Rose Ferreira, de 50 anos, irmã mais velha do participante, disse, em entrevista a "Quem", que Camila está chateada e "deslumbrada" com a fama e o dinheiro que tem ganhado após a polêmica.