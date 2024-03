Francisco, el Hombre explica despedida dos palcos: 'Decisão em conjunto'

Francisco, El Hombre levanta bandeira do MST durante show no Rock In Rio 2019 Imagem: CLAUDIA MARTINI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Com o novo trabalho, ele conta que a Francisco, el Hombre se permitiu voltar para temas que marcaram o início da banda: questões existenciais, sobre o dia a dia. "Nós já fizemos muito isso no passado. Nos permitimos tocar em outros temas [no álbum novo]." Ele garante, no entanto, que o disco também conta com faixas politizadas.

Esse momento de se permitir falar sobre outros tópicos, segundo Mateo, é resultado de um Brasil que vive fora do governo Bolsonaro, ex-presidente do país. "A gente não é mais bombardeado todos os dias com notícias absurdas. A gente tem agora um governo centro-esquerda em que existe diálogo, pelo menos", disse.

Na foto, eles estão juntinhos, mas a banda Francisco, el Hombre vai se separar por um tempo Imagem: Julia Mataruna/Divulgação

Trabalhamos muito para eleger [o Lula], colocamos nossa cara a tapa para isso. Claro que existem pontos para criticar, afinal, o papel de um governo é esse, ser cobrado, criticado. O papel do eleitor não é só eleger, é também cobrar. Mas justamente pelo fato de existir um governo que dialoga com a gente, conseguimos falar sobre outras coisas. Mateo, da banda Francisco, el Hombre

A despedida

O vocalista reforçou que a decisão de deixar os palcos não foi causada por nenhuma intriga. "Foi em conjunto. Muita gente quando vê banda parando acha que é porque alguém quer sair. Nesse caso, não. Queremos juntos fazer essa pausa, respirar um pouco", conta.