Gene Simmons 'esquece' banda solo e celebra Kiss no Summer Breeze

Gene Simons durante show no Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O bom humor e a ausência de cerimônia do baixista deram um ar de ensaio aberto ao espetáculo, com muita interação com o público e entre os músicos. Simmons, aliás, valorizou seus músicos, dando amplo espaço para mostrarem seus talentos. Jason, além de cantar as músicas de Paul Stanley, entonou uma versão de "Communication Breakdown", cover do Led Zeppelin, enquanto o baterista Brian Tichy homenageou o Motörhead com "Ace of Spades" e solando longamente durante "100.000 Years".

Além das homenagens, a previsibilidade do repertório foi quebrada também pela participação da cantora Miranda Kassin, chamada para cantar a emblemática "I Was Made for Lovin' You". Para encerrar, no melhor estilo Kiss, Simmons chamou uma dezena de garotas da plateia para ocupar o palco durante o hino "Rock and Roll All Nite".

A primeira apresentação em um grande palco de Gene Simmons sem o Kiss mostrou que o projeto, pelo menos por enquanto, é uma grande diversão.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos