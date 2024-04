'Tirei folga para ver a Nestor': quem é a banda que abriu o Summer Breeze?

Já ouviu falar da Nestor? Muita gente não faz a mínima ideia de quem seja, mas a banda sueca de hard rock tocou às 11h desta sexta-feira (26) no palco Ice do Summer Breeze, abrindo o festival no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Tobias Gustavsson (vocal), Jonny Wemmenstedt (guitarra), Marcus Âblad (baixo), Martin Johansson (teclado) e Matthias Carlsson (bateria) tiraram o nome Nestor do mordomo do Capitão Haddock na história em quadrinhos As Aventuras de Tintin. A banda foi criada em 1989, quando os integrantes tinham entre 14 e 16 anos, mas o grupo encerrou as atividades precocemente. Porém, a amizade prevaleceu e, mais de 30 anos depois, o Nestor voltou e apresentou seu álbum de estreia, "Kids In A Ghost Town", em 2022.

"Pra mim particularmente foi ótimo. Tirei folga para ver a Nestor e estava tranquilo, vi da grade", disse Thaliá Silva, 33, analista de exportação que veio para o festival ver a desconhecida Nestor e a consagrada Hammerfall, também sueca, que se apresenta no sábado (27). "Eu tenho um fraco por bandas suecas", brincou.