Com mais carisma que voz, Sebastian Bach faz baile da nostalgia headbanger

E ele veio com "18 and Life", do mesmo disco. A canção foi cantada com força pelo público - diferente de Bach, que, além de baixar o tom, deixava de cantar certos trechos inteiros. A partir daí, o vocalista passou a escolher as batalhas que suas cordas vocais e fôlego travariam.

"Slave to the Grind", canção do disco de mesmo nome de 1991, foi outra que Tião ignorou os trechos que exigiam mais de sua voz. O mesmo para "Piece of Me" e "Monkey Business", cujos refrões foram levados mais pelos músicos de apoio do que pelo próprio dono da banda.

O que faltou em voz, Bach compensou com carisma. Muito carisma. Sorridente, agradeceu e exaltou seu amor pelo Brasil inúmeras vezes, bateu cabelo como se estivesse em 1990, comandou coreografias, chamou palmas e pelo seu apelido brasileiro. Também brincou improvisando trechos de "I Love it Loud", do Kiss, e de "Hollaback Girl", da cantora Gwen Stefani.

Sebastian Bach no Summer Breeze Imagem: Rafael Cusato / Brazil News

O trecho final da apresentação foi outra prova da força do carisma de Bach. À capela, puxou o público para cantar a emblemática "Wasted Time" e, na sequência, uma das maiores power ballads da história, "I Remember You", com o Memorial da América Latina iluminado por celulares acesos.

Para finalizar, uma cover de "Tom Sawyer", do Rush, executada com displicência pela banda, e o hino "Youth Gone Wild", do Skid Row - cantada com mais força do que a maior parte do repertório, como se Tião estivesse guardando a voz para o encerramento. Escolha acertada.