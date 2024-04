Biohazard incendeia Summer Breeze com peso e discurso paz e amor

Abrindo os trabalhos ao som de "Urban Discipline", Seinfeld e sua incansável barriga tanquinho começaram a convocação que durou praticamente a apresentação inteira: "Pulem, pulem, ergam suas mãos para o alto!". Ele queria ver o caos instaurado e, bom, conseguiu fazê-lo bem direitinho.

Embora o palco estivesse decorado com as imagens do garoto com máscara de gás da capa do disco "State of the World Address", lançamento de 1994 que completa exatos 30 anos, o repertório não se focou apenas e tão somente neste álbum, embora a temática tenha sido predominantemente noventista, reunindo clássicos mais old school como "Wrong Side of the Tracks" (lá do começo dos anos 1990) e o hino "Down For Life", dedicado a todos que apoiaram a banda desde o dia um.

A relação de amor do Biohazard com o Brasil ficou absolutamente evidente não apenas nos gritos de comando de Seinfeld, mas também no razoável português de Billy Grazadei. Casado com uma brasileira e pai de filhos nascidos aqui, ele vai muitíssimo além do "obrigado" e "amo vocês". Billy solta coisas como "vocês são do c*ralho", "é nóis!" e "vamos pular, paulistanos". Carregado de sotaque, claro, mas o suficiente para fazer a gente também se sentir em casa na apresentação da trupe.

Mas que uma coisa fique clara: apesar da porradaria sonora, o som violento nunca se sobrepõe à mensagem do grupo, que é de muita fraternidade, união, apoio e amor. Isso mesmo, acredite se quiser.

"Temos muito amor por vocês e pelo Biohazard. Amamos vocês", afirma Billy, de um lado, enquanto Evan reforça, ao final de "Black and White and Red All Over", que tudo que o mundo mais precisa é de paz — com todos os integrantes da banda e até mesmo parte da equipe erguendo os dois dedos de paz e amor para a plateia.

Na introdução de "Love Denied", uma mensagem de esperança: "Esta é uma canção dedicada às novas gerações. Às crianças, que são o nosso futuro". Pesado e fofo ao mesmo tempo.