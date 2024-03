Em 'melhor fase', Maiara ouve gritos de 'gostosa' em nova turnê com Maraisa

A aparência física de Maiara chamou a atenção dos fãs Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

É engraçado, a gente até brinca: se você ganha peso, o povo critica; se está com com o corpo mais magro, o povo te critica também. Mas eu tenho um acompanhamento com os melhores médicos do país; minha saúde em primeiro lugar. Tô na melhor fase da minha vida, física e mental. Maiara

A cantora, que é acompanhada pelo instrutor fitness durante a turnê, diz malhar para ganhar definição — e não para ser musculosa. Ainda diz querer ser influencia para quem quer emagrecer.

Realmente, com muita disciplina, foco e informação, fiz uma uma operação de guerra mesmo, para chegar ao peso que estou hoje… Se eu precisar ser essa referência, estou aqui para isso. Maiara

Maiara e Maraisa durante show no Rio, que marca a estreia da turnê In Concert Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

Maraisa, então, reflete que as duas chegaram aos holofotes pela música, mas hoje também são influenciadoras e "inspiração para mulheres no Brasil". Elas não se abalam com as críticas sobre seus corpos.