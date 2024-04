Fãs dos Stones passam dez dias bisbilhotando ensaio de turnê por uma parede

E então era hora do show na parede do lado sul da avenida DeLongre. Uma sessão clássica ia por esse caminho: "Start Me Up", "Get Off of My Cloud" e a nova "Angry". O que levaria à raridade "Out of Time", dos anos 60, que a banda estreou na turnê europeia de 2022. Registre-se que os bisbilhoteiros foram os primeiros a ouvi-la tocar em solo americano.

Fãs de plantão do lado de fora do estúdio ouvindo o ensaio de Rolling Stones do outro lado da parede Imagem: Dean Goodman

Depois mais algumas novas: "Mess it Up", com pegada disco, e a épica gospel, "Sweet Sounds of Heaven" —que conta com Lady Gaga na versão gravada. Os analistas da rua pensaram que seria um ótimo bis. E, dias depois, descobriram que estavam certos. No último ensaio, os Stones tocaram as músicas em sua provável ordem da turnê, e "Sweet Sounds" surgiu exatamente antes de "Satisfaction", a tradicional música de fechamento da banda.

Em outro dia, eles tiraram o pó de "Emotional Rescue", uma faixa dance 1980 que exige que o Jagger de 80 anos de idade cante em falsete. Ele ainda poderia fazer isso, mas os analistas da rua concluíram que aquilo devia ser mais um exercício vocal do que uma tentativa séria de preparar a música para a turnê. E talvez seja a mesma coisa com as baladas "Fool to Cry" e "Worried About You".

Destaque para as canções que pareceram problemáticas, exigindo que a banda ficasse reiniciando —alimentados pelo groove inimitável de Charlie Watt: "Monkey Man" e "Can't You Hear Me Knocking". Foi um prazer surreal ouvir as introduções ameaçadoras tocadas repetidamente.

Lá pelas 19h, o ensaio começava a desacelerar, criando um dilema para os bisbilhoteiros. Nós esperamos para ver se haveria mais músicas ou corremos para o portão para ver os Stones saírem? Acontecia às vezes de Mick sair enquanto Keith repassava algumas faixas, como "Happy" ou a nova balada "Tell Me Straight".