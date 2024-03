Sertanejo com orquestra: Maiara & Maraisa estreiam turnê no Rio

As irmãs Maiara & Maraisa estreiam amanhã (23), no Rio de Janeiro, a turnê "In Concert", fruto de DVD gravado em Lisboa, em Portugal, no ano passado. O show será realizado no Rio Arena — antigo Jeunesse Arena — antes de rodar outras seis capitais brasileiras.

"In Concert" traz uma orquestra composta somente por mulheres — integradas à banda que acompanha a dupla sertaneja na estrada — e remonta a apresentação do DVD "Ao Vivo em Portugal". Tem formato diferente dos shows habituais da dupla, com opção de venda de mesas e apresentação de um repertório exclusivo. Ingressos custam a partir de R$ 60.

A gravação em Portugal, que dá origem à turnê "In Concert", é fruto do sonho de conquistar territórios internacionais da dupla, que há dez anos estourou com o primeiro registro audiovisual da carreira. Há uma década, as irmãs fizeram sucesso com hits, como "10%" e "Medo Bobo".