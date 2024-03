BBB 24: Gnomos cantam 'Parabéns' para Laura, filha de Fernanda

Nesta tarde (29), Fernanda decorou um 'bolo' para celebrar o aniversário de Laura, sua filha. Ao ver a cena, seus aliados no jogo do BBB 24 (Globo) se reuniram e cantaram parabéns com a confeiteira.

O que aconteceu

Fernanda usou alguns objetos da cozinha do BBB 24 para montar um bolo decorativo e cantar parabéns para Laura.