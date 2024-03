Frevo cede reinado ao underground no Abril Pro Rock; festival começa amanhã

Na abertura do evento, amanhã, a carioca Matanza Ritual assume o comando, seguida da gaúcha Krisiun. Ainda entre as nacionais, as paulistas Korzus com a presença de Sílvio Golfetti e a Desalmado agitam a noite. Caio, vocalista da Desalmado, afirmou a Spalsh que "o momento é superespecial".

"Estar na mesma noite que os nossos parceiros do Krisiun, com o público fã do metal extremo e com trabalho novo sendo lançado no dia do maior festival de música independente do Brasil, é uma grande realização para nós", afirma eufórico. Já a Leather é a banda representante gringa da noite.

Ratos de Porão é presença garantida no Abril Pro Rock Imagem: André Horta/Brazil News

A Brujeria é a headliner do dia 30, segundo do evento, e realiza um show exclusivo no Nordeste. A atração promete ao público um passeio pelo recém-lançado álbum "Esto Es Brujeria", de 2023. Longeva no rock, a banda surgiu em 1989, em Tijuana, no México, e mantém-se fiel às canções que abordam temas como sexo e religião e são interpretadas em espanhol.

"O Brasil é um dos nossos lugares favoritos, já tocamos incontáveis vezes aí. Adoramos essa parte do Nordeste com belas praias, um público animado", declarou a Splash, o vocalista do grupo, Juan Brujo, já de malas prontas para embarcar rumo ao Recife.